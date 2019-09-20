Медведев в шутку предложил губернатору Калининграда сменить работу

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в шутку предложил губернатору Калининградской области Антону Алиханову сменить род деятельности, отмечая его работу в качестве модератора форума «Среда для жизни: города».
Медведев в шутку предложил губернатору Калининграда сменить работу
  • РИА Новости

«У вас неплохо получается. Я думаю, вам стоит подумать о лёгком изменении профиля работы», — цитирует ТАСС Медведева.

Также премьер-министр отметил, что на его памяти это первый случай, когда губернатор выступает в роли модератора. 

«Губернаторы — это важные, серьёзные люди, а модератор — это вроде лёгкая, иногда легковесная задача», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Медведев в ходе форума призвал губернаторов и мэров больше мечтать, чтобы улучшать города.

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