Медведев в шутку предложил губернатору Калининграда сменить работу
- РИА Новости
«У вас неплохо получается. Я думаю, вам стоит подумать о лёгком изменении профиля работы», — цитирует ТАСС Медведева.
Также премьер-министр отметил, что на его памяти это первый случай, когда губернатор выступает в роли модератора.
«Губернаторы — это важные, серьёзные люди, а модератор — это вроде лёгкая, иногда легковесная задача», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Медведев в ходе форума призвал губернаторов и мэров больше мечтать, чтобы улучшать города.