Кировские автошколы проверяют из-за участившихся ДТП по вине водителей со стажем до двух лет
- РИА Новости
За восемь месяцев на территории региона по их вине произошло 64 аварии, в результате которых погибли два человека, ещё 89 пострадали.
Инспекторы организовали дискуссионные площадки в режиме онлайн с руководством автошкол. Особое внимание уделено тем, чьи выпускники чаще всего становились участниками ДТП.
Полиция продолжает работу с учебными организациями по согласованию программ подготовки. Также проверяются рабочие программы и материально-учебные базы автошкол.
Трём из 13 организаций отказали в согласовании программ и выдаче заключений из-за несоответствия рабочих программ и материально-учебной базы.
Ранее телеканал «360» сообщал, что число погибших в ДТП в Подмосковье снизилось на 18% за год.