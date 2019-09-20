Кировские автошколы проверяют из-за участившихся ДТП по вине водителей со стажем до двух лет

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Сотрудники Госавтоинспекции заявили об участившихся ДТП по вине водителей со стажем до двух лет в Кировской области, передаёт progorod43.ru.
Кировские автошколы проверяют из-за участившихся ДТП по вине водителей со стажем до двух лет
  • РИА Новости

За восемь месяцев на территории региона по их вине произошло 64 аварии, в результате которых погибли два человека, ещё 89 пострадали.

Инспекторы организовали дискуссионные площадки в режиме онлайн с руководством автошкол. Особое внимание уделено тем, чьи выпускники чаще всего становились участниками ДТП.

Полиция продолжает работу с учебными организациями по согласованию программ подготовки. Также проверяются рабочие программы и материально-учебные базы автошкол.

Трём из 13 организаций отказали в согласовании программ и выдаче заключений из-за несоответствия рабочих программ и материально-учебной базы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что число погибших в ДТП в Подмосковье снизилось на 18% за год.

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