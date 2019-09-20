Медведев подписал стратегию развития туризма в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал стратегию развития туризма в стране до 2035 года, сообщает ТАСС.

«Я подписал стратегию развития туризма в нашей стране до 2035 года», — сказал Медведев.

Он выразил надежду, что «она будет наполнена реальными делами».

Министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что цель стратегии — «создать в России качественный туристический продукт, который будет конкурентоспособен и будет привлекать туристов как внутри страны, так и из-за границы за счёт своего высокого качества».

Сама стратегия опубликована на сайте российского правительства.

Отмечается, что в результате её реализации к 2035 году количество внутренних туристских поездок на одного жителя увеличится более чем в два раза, экспорт туристских услуг — более чем в три раза, инвестиции в сферу туризма — в три раза.

Ранее Rostovgazeta.ru сообщала, что в Ростовской области планируют развивать сельский туризм.