Медведев подписал стратегию развития туризма в России

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал стратегию развития туризма в стране до 2035 года, сообщает ТАСС.
Медведев подписал стратегию развития туризма в России
  • РИА Новости

«Я подписал стратегию развития туризма в нашей стране до 2035 года», — сказал Медведев.

Он выразил надежду, что «она будет наполнена реальными делами».

Министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что цель стратегии — «создать в России качественный туристический продукт, который будет конкурентоспособен и будет привлекать туристов как внутри страны, так и из-за границы за счёт своего высокого качества».

Сама стратегия опубликована на сайте российского правительства.

Отмечается, что в результате её реализации к 2035 году количество внутренних туристских поездок на одного жителя увеличится более чем в два раза, экспорт туристских услуг — более чем в три раза, инвестиции в сферу туризма — в три раза.

Ранее Rostovgazeta.ru сообщала, что в Ростовской области планируют развивать сельский туризм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить