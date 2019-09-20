Жители посёлка в Крыму пожаловались на нефтебазу рядом с домами

В Крыму жители посёлка Ленино заявили, что их состояние здоровья ухудшилось из-за расположенной возле жилых домов нефтебазы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение крымского правительства.

«От жителей посёлка, проживающих возле нефтебазы, поступают тревожные сигналы об ухудшении здоровья. Семиколодезянская нефтебаза расположена в центральной части населённого пункта на расстоянии 100 метров от жилых домов», — говорится в сообщении.

В связи с экологической ситуацией в посёлке в крымском правительстве создали межведомственную комиссию. Медикам поручили наблюдать за состоянием здоровья местных жителей.

Вице-премьер Крыма Павел Королёв заявил, что встреча с жителями Ленино показала неконструктивную работу предприятия. Он назвал абсолютно обоснованными жалобы граждан.

«Выявлен ряд серьёзных комплексных проблем, необходима регуляторика на федеральном уровне относительно установления охранных зон, технологических режимов подобных предприятий в густонаселённой местности», — сказал он.

По его словам, власти рассмотрят возможность переноса нефтебазы с густонаселённой территории.

Ранее Сергея Аксёнова переизбрали на должность главы Крыма.