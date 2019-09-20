Жители посёлка в Крыму пожаловались на нефтебазу рядом с домами
- РИА Новости
«От жителей посёлка, проживающих возле нефтебазы, поступают тревожные сигналы об ухудшении здоровья. Семиколодезянская нефтебаза расположена в центральной части населённого пункта на расстоянии 100 метров от жилых домов», — говорится в сообщении.
В связи с экологической ситуацией в посёлке в крымском правительстве создали межведомственную комиссию. Медикам поручили наблюдать за состоянием здоровья местных жителей.
Вице-премьер Крыма Павел Королёв заявил, что встреча с жителями Ленино показала неконструктивную работу предприятия. Он назвал абсолютно обоснованными жалобы граждан.
«Выявлен ряд серьёзных комплексных проблем, необходима регуляторика на федеральном уровне относительно установления охранных зон, технологических режимов подобных предприятий в густонаселённой местности», — сказал он.
По его словам, власти рассмотрят возможность переноса нефтебазы с густонаселённой территории.
Ранее Сергея Аксёнова переизбрали на должность главы Крыма.