СМИ: Минфин и ЦБ предложили создать единый фонд страхования от ЧС

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Минфин и Банк России предложили создать единый фонд средств страхования от чрезвычайных ситуаций, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса.
СМИ: Минфин и ЦБ предложили создать единый фонд страхования от ЧС
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Предполагается собрать по всей стране по 150 рублей, которые будут отправляться в «один общий котёл», 95% суммы поступит в Российскую национальную перестраховочную компанию. А оттуда средства будут направляться в регионы, где объявляется ЧС», — заявил он.

В настоящее время инициатива обсуждается.

Как рассказали в пресс-службе Минфина, страхование жилья от чрезвычайных ситуаций — добровольное. Тем не менее в ведомстве рассчитывают, что региональные программы будут востребованными, так как они окажутся «доступнее по цене, чем заключение коммерческого договора».

Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России в воскресенье, 4 августа. Он позволит гражданам гарантировать компенсацию в случае утери жилья.

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