СМИ: Минфин и ЦБ предложили создать единый фонд страхования от ЧС

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд средств страхования от чрезвычайных ситуаций, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса.

«Предполагается собрать по всей стране по 150 рублей, которые будут отправляться в «один общий котёл», 95% суммы поступит в Российскую национальную перестраховочную компанию. А оттуда средства будут направляться в регионы, где объявляется ЧС», — заявил он.

В настоящее время инициатива обсуждается.

Как рассказали в пресс-службе Минфина, страхование жилья от чрезвычайных ситуаций — добровольное. Тем не менее в ведомстве рассчитывают, что региональные программы будут востребованными, так как они окажутся «доступнее по цене, чем заключение коммерческого договора».

Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России в воскресенье, 4 августа. Он позволит гражданам гарантировать компенсацию в случае утери жилья.