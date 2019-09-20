СМИ: Минфин и ЦБ предложили создать единый фонд страхования от ЧС
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- РИА Новости
«Предполагается собрать по всей стране по 150 рублей, которые будут отправляться в «один общий котёл», 95% суммы поступит в Российскую национальную перестраховочную компанию. А оттуда средства будут направляться в регионы, где объявляется ЧС», — заявил он.
В настоящее время инициатива обсуждается.
Как рассказали в пресс-службе Минфина, страхование жилья от чрезвычайных ситуаций — добровольное. Тем не менее в ведомстве рассчитывают, что региональные программы будут востребованными, так как они окажутся «доступнее по цене, чем заключение коммерческого договора».
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России в воскресенье, 4 августа. Он позволит гражданам гарантировать компенсацию в случае утери жилья.