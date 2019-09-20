Стоимость новых автомобилей в России выросла на 76% за пять лет
- globallookpress.com
По оценке экспертов, рост цены полностью компенсировал снижение курса рубля по отношению к мировым валютам.
Наиболее активно стоимость повышалась в конце 2014 года.
В связи с тем, что продажи новых машин в стране снижаются с начала 2019 года, резкого подорожания автомобилей в ближайшее время, вероятнее всего, не будет, прогнозируют эксперты.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что россияне потратили 963 млрд рублей на покупку новых автомобилей в период с января по май 2019 года.