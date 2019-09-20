Стоимость новых автомобилей в России выросла на 76% за пять лет

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Стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 76% за пять лет, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Стоимость новых автомобилей в России выросла на 76% за пять лет
  • globallookpress.com

По оценке экспертов, рост цены полностью компенсировал снижение курса рубля по отношению к мировым валютам.

Наиболее активно стоимость повышалась в конце 2014 года.

В связи с тем, что продажи новых машин в стране снижаются с начала 2019 года, резкого подорожания автомобилей в ближайшее время, вероятнее всего, не будет, прогнозируют эксперты.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что россияне потратили 963 млрд рублей на покупку новых автомобилей в период с января по май 2019 года.

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