Стоимость новых автомобилей в России выросла на 76% за пять лет

Стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 76% за пять лет, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По оценке экспертов, рост цены полностью компенсировал снижение курса рубля по отношению к мировым валютам.

Наиболее активно стоимость повышалась в конце 2014 года.

В связи с тем, что продажи новых машин в стране снижаются с начала 2019 года, резкого подорожания автомобилей в ближайшее время, вероятнее всего, не будет, прогнозируют эксперты.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что россияне потратили 963 млрд рублей на покупку новых автомобилей в период с января по май 2019 года.