В ОП обсудили роль нотариата при переходе на цифровую экономику
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Участники заявили о необходимости найти баланс между комфортным и быстрым совершением юридически значимых действий и их бесспорностью, гарантией для обеспечения цифровой безопасности.
Как считают эксперты, гарантировать законность, защиту прав граждан можно с помощью нотариата.
В ходе обсуждения была высказана идея соединить функции нотариата и блокчейна, когда нотариус выступает оператором любой системы распределённого реестра. Это позволит противодействовать мошенническим сделкам с недвижимостью с использованием цифровой подписи.
Вице-президент Федеральной нотариальной палаты Юрий Иутин заявил, что нотариат — способ решения вопросов стабильности цифрового оборота.
Ранее независимый эксперт Дмитрий Болкунец в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал использование цифровых технологий в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).