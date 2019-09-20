В ОП обсудили роль нотариата при переходе на цифровую экономику

В Общественной палате России прошёл круглый стол «Актуальные вопросы защиты прав граждан и собственности в новых форматах цифровой экономики», сообщают «Известия».

Участники заявили о необходимости найти баланс между комфортным и быстрым совершением юридически значимых действий и их бесспорностью, гарантией для обеспечения цифровой безопасности.

Как считают эксперты, гарантировать законность, защиту прав граждан можно с помощью нотариата.

В ходе обсуждения была высказана идея соединить функции нотариата и блокчейна, когда нотариус выступает оператором любой системы распределённого реестра. Это позволит противодействовать мошенническим сделкам с недвижимостью с использованием цифровой подписи.

Вице-президент Федеральной нотариальной палаты Юрий Иутин заявил, что нотариат — способ решения вопросов стабильности цифрового оборота.

Ранее независимый эксперт Дмитрий Болкунец в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал использование цифровых технологий в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).