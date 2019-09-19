В МЧС сообщили о нарушениях в ТЦ «Гранд Парк» в Грозном

Сотрудники МЧС и прокуратуры в апреле 2018 года обнаружили семь нарушений норм пожарной безопасности в торговом центре «Гранд Парк» в центре Грозного, где 19 сентября произошёл пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В апреле 2018 года в ходе проверки совместно с прокуратурой было выявлено семь нарушений в ТЦ «Гранд Парк» в Грозном и возбуждено административное дело в отношении должностного лица, ответственного за пожарную безопасность», — заявили в ведомстве.

По словам представителя ведомства, в связи с нарушениями был выписан штраф. 25 ноября 2019 года запланирована ещё одна проверка, в ходе которой будет установлено, были ли устранены нарушения.

При этом сотрудница администрации торгового центра сообщила, что пожар начался на третьем этаже здания.

«В результате пожара, перекинувшегося на второй и первый этажи, выгорели два ресторана, а также магазин со спорттоварами», — сообщила она.

Ранее в ТЦ «Гранд Парк» в Грозном произошёл пожар площадью 700 кв.м. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, никто не пострадал. Возгорание ликвидировано.