В МЧС сообщили о нарушениях в ТЦ «Гранд Парк» в Грозном

Короткая ссылка
Сотрудники МЧС и прокуратуры в апреле 2018 года обнаружили семь нарушений норм пожарной безопасности в торговом центре «Гранд Парк» в центре Грозного, где 19 сентября произошёл пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В апреле 2018 года в ходе проверки совместно с прокуратурой было выявлено семь нарушений в ТЦ «Гранд Парк» в Грозном и возбуждено административное дело в отношении должностного лица, ответственного за пожарную безопасность», — заявили в ведомстве. 

По словам представителя ведомства, в связи с нарушениями был выписан штраф. 25 ноября 2019 года запланирована ещё одна проверка, в ходе которой будет установлено, были ли устранены нарушения.

При этом сотрудница администрации торгового центра сообщила, что пожар начался на третьем этаже здания.

«В результате пожара, перекинувшегося на второй и первый этажи, выгорели два ресторана, а также магазин со спорттоварами», — сообщила она.

Ранее в ТЦ «Гранд Парк» в Грозном произошёл пожар площадью 700 кв.м. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, никто не пострадал. Возгорание ликвидировано. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить