В Грозном локализовали пожар в ТЦ

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МЧС объявило о локализации возгорания в торговом центре «Гранд Парк» в центре Грозного. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В Грозном локализовали пожар в ТЦ
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«Объявлена локализация пожара на площади 700 квадратных метров», — заявили в спасательном ведомстве.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что пострадавших и погибших в результате ЧП в ТЦ нет.

Причины произошедшего устанавливаются.

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