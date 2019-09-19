В Грозном локализовали пожар в ТЦ

МЧС объявило о локализации возгорания в торговом центре «Гранд Парк» в центре Грозного. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

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«Объявлена локализация пожара на площади 700 квадратных метров», — заявили в спасательном ведомстве. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что пострадавших и погибших в результате ЧП в ТЦ нет. Причины произошедшего устанавливаются.