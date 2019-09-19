В Госдуме оценили индексацию маткапитала в 2020 году

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева в беседе с ФАН прокомментировала индексацию материнского капитала в 2020 году.

«Мы вели работу с правительством по этому вопросу. Это меры, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. Это также реализация мер поддержки через национальный проект «Демография», — заявила она.

По её словам, большинство семей направляют полученные средства на улучшение жилищных условий.

Как напомнила Окунева, есть и другие меры поддержки, которые помогут семье при рождении детей.

Ранее председатель правления всероссийского движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая в беседе с Nation News прокомментировала индексацию маткапитала.