Материнский капитал в 2020 году составит 466 тысяч рублей

Материнский капитал в России в 2020 году составит 466 тысяч рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Будем индексировать материнский капитал: в следующем году его размер превысит 466 тысяч рублей. Для этого мы зарезервировали в бюджете 316 миллиардов рублей», — цитирует РИА Новости Медведева.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован на 3,8% — до 466,6 тыс. рублей.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с ФАН прокомментировал данное решение.