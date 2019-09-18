Пограничники провели учения «Лагуна-2019» в Чëрном море

Пограничники провели тактико-специальные учения «Лагуна-2019» в Чëрном море, сообщает kp.ru.

По сюжету на подходах к спецпорту Черноморск было захвачено судно «Калос Лимен», принадлежащее отечественной нефтяной компании. «Террористы» решили его взорвать, в результате чего произошло возгорание на верхней палубе.

Переговоры не привели к положительным результатам, и глава штаба ввëл режим контртеррористической операции.

«В период проведения активной фазы учения сотрудники оперативно-боевого подразделения нейтрализовали условных террористов, освободив заложников. Личности преступников и их пособников установлены», — заявили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму.

Также отработано обезвреживание самодельного взрывного устройства, тушение пожара и сбор попавших в морскую акваторию горюче-смазочных материалов.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».