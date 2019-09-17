В Ленобласти онкобольные дети смогут пользоваться социальным такси

В Ленинградской области дети-инвалиды с онкологическими заболеваниями смогут пользоваться социальным такси, сообщает kp.ru.

Такую инициативу предложил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Шабанов и поддержал Комитет по соцзащите. Спецтранспорт будет доступен для данной категории больных с 2020 года.

«Это решение очень важно, оно, безусловно, облегчит жизнь многим семьям, в которых есть дети с такими тяжёлыми заболеваниями», — заявил Шабанов.

Таким образом, со следующего года социальным такси смогут пользоваться дети до 18 лет, которые проходят лечение от онкологических заболеваний, и дети, перенёсшие операцию по трансплантации костного мозга.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что московское социальное такси выполнило более 2,7 млн заказов за 25 лет.