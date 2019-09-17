МГУ подписал ряд соглашений о сотрудничестве с двумя китайскими университетами

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Московский государственный университет имени Ломоносова подписал ряд соглашений о сотрудничестве с Пекинским и Цзилиньским университетами, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу МГУ.
МГУ подписал ряд соглашений о сотрудничестве с двумя китайскими университетами
  • © Марина Заблудовская
  • РИА Новости

Одно из соглашений касается реализации совместного научного проекта LEXG.

«В рамках этого проекта будут проводиться передовые исследования для медицины, промышленности и выполнения фундаментальных научных проектов», — отметили в пресс-службе.

Запланирован обмен студентами, аспирантами, научными и техническими кадрами.

Кроме того, МГУ и Пекинский университет создадут Российско-Китайский молодёжный союз Ассоциации классических университетов России и КНР с целью повысить академическую мобильность студентов, аспирантов и молодых сотрудников обоих вузов.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открылся Форум ректоров высших учебных заведений. Он начал работу в рамках российско-китайской межправительственной комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

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