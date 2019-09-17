В Крыму пресекли деятельность ОПГ, причастной к сбыту контрафактного алкоголя

Сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю совместно с крымским МВД пресекли деятельность организованной преступной группы, причастной к поставке и сбыту контрафактной спиртосодержащей продукции.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

8 сентября в Симферополе был задержан грузовик, следовавший из Краснодарского края. В нём под видом чая перевозилось более семи тонн этилового спирта.

12 сентября в Джанкое задержали ещё один грузовой автомобиль, в котором нашли и изъяли партию фальсифицированной водки.

Позже был обнаружен склад с контрафактным алкоголем, где изъяли несколько тысяч бутылок готовой продукции и более 1,5 тонны этилового спирта.

Решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пресекли работу цеха по производству поддельного алкоголя.