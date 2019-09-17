В Крыму пресекли деятельность ОПГ, причастной к сбыту контрафактного алкоголя

Короткая ссылка
Сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю совместно с крымским МВД пресекли деятельность организованной преступной группы, причастной к поставке и сбыту контрафактной спиртосодержащей продукции.
В Крыму пресекли деятельность ОПГ, причастной к сбыту контрафактного алкоголя
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

8 сентября в Симферополе был задержан грузовик, следовавший из Краснодарского края. В нём под видом чая перевозилось более семи тонн этилового спирта.

12 сентября в Джанкое задержали ещё один грузовой автомобиль, в котором нашли и изъяли партию фальсифицированной водки.

Позже был обнаружен склад с контрафактным алкоголем, где изъяли несколько тысяч бутылок готовой продукции и более 1,5 тонны этилового спирта.

Решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пресекли работу цеха по производству поддельного алкоголя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить