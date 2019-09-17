В Крыму пресекли деятельность ОПГ, причастной к сбыту контрафактного алкоголя
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.
8 сентября в Симферополе был задержан грузовик, следовавший из Краснодарского края. В нём под видом чая перевозилось более семи тонн этилового спирта.
12 сентября в Джанкое задержали ещё один грузовой автомобиль, в котором нашли и изъяли партию фальсифицированной водки.
Позже был обнаружен склад с контрафактным алкоголем, где изъяли несколько тысяч бутылок готовой продукции и более 1,5 тонны этилового спирта.
Решается вопрос о заведении уголовного дела.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пресекли работу цеха по производству поддельного алкоголя.