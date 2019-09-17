Билеты на МЦД будут продаваться в метро и на МЦК

Оплачивать поездки на Московских центральных диаметрах (МЦД) можно будет в автоматах по продаже билетов в Московском метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК).

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Чтобы записать проездной билет на «Тройку», пассажиры смогут пользоваться автоматами по продаже билетов в метрополитене и на МЦК. К запуску движения поездов на Московских центральных диаметрах в них обновят программное обеспечение», — заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, пополнить тариф «Кошелёк» карты «Тройка» или записать билеты для поездки на МЦД также можно будет в автоматах Центральной пригородной пассажирской компании на станциях МЖД.

Ранее НСН сообщала, что проходку тоннелей Большой кольцевой линии Московского метрополитена выполнили на 72%.