Билеты на МЦД будут продаваться в метро и на МЦК

Короткая ссылка
Оплачивать поездки на Московских центральных диаметрах (МЦД) можно будет в автоматах по продаже билетов в Московском метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК).
Билеты на МЦД будут продаваться в метро и на МЦК
  • © mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Чтобы записать проездной билет на «Тройку», пассажиры смогут пользоваться автоматами по продаже билетов в метрополитене и на МЦК. К запуску движения поездов на Московских центральных диаметрах в них обновят программное обеспечение», — заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, пополнить тариф «Кошелёк» карты «Тройка» или записать билеты для поездки на МЦД также можно будет в автоматах Центральной пригородной пассажирской компании на станциях МЖД.

Ранее НСН сообщала, что проходку тоннелей Большой кольцевой линии Московского метрополитена выполнили на 72%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить