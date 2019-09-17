Суд оставил в силе приговор экс-полицейской, допустившей убийство девушки

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Орловский областной суд отклонил жалобу защиты бывшей сотрудницы правоохранительных органов Натальи Башкатовой, которая была приговорена к двум годам колонии-поселения за халатность, повлёкшую по неосторожности смерть человека.
Суд оставил в силе приговор экс-полицейской, допустившей убийство девушки
  • РИА Новости

«Орловским областным судом апелляционная жалоба отклонена, приговор оставлен без изменения. Приговор районного суда в отношении Башкатовой вступил в законную силу», — говорится в сообщении прокуратуры Орловской области.

Уголовное дело было возбуждено в отношении сотрудницы полиции, которая в ответ на просьбу о помощи со стороны заявительницы сказала, что приедет, когда ту убьют, чтобы описать её труп.

В результате женщину действительно убили через 40 минут после этого разговора.

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