В Кировской области девушка погибла при падении телефона в ванну

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В городе Кирово-Чепецке девушка погибла из-за падения к ней в ванну мобильного телефона.
В Кировской области девушка погибла при падении телефона в ванну
  • Pixabay

«Девушка принимала ванну и одновременно заряжала сотовый телефон. Телефон упал в воду. Девушка сразу же скончалась», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы следственного управления СК России по Кировской области.

Отмечается, что её тело обнаружили родители.

Следователи проводят проверку.

Ранее в Роскачестве объяснили, что нужно делать, чтобы избежать самопроизвольного возгорания или взрыва мобильных телефонов и ноутбуков.

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