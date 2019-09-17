В Кировской области девушка погибла при падении телефона в ванну
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«Девушка принимала ванну и одновременно заряжала сотовый телефон. Телефон упал в воду. Девушка сразу же скончалась», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы следственного управления СК России по Кировской области.
Отмечается, что её тело обнаружили родители.
Следователи проводят проверку.
Ранее в Роскачестве объяснили, что нужно делать, чтобы избежать самопроизвольного возгорания или взрыва мобильных телефонов и ноутбуков.