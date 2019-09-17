Капитан судна Temeteron рассказал об условиях в ливийской тюрьме

Капитан судна Temeteron Владимир Текучев, рассказал об условиях содержания в ливийской тюрьме, где он провёл три года.

«Условия нечеловеческие. В камере (11—12 кв. м, включая туалет и душ) было, помимо меня, ещё 26 человек. Я слышал, что в другие камеры запихивают по 50 человек и в туалет приходится прорываться с боем. Места катастрофически не хватало, поэтому спали на бетонном полу валетом. То есть ноги соседа служили подушкой», — рассказал он ФАН.

Танкер Temeteron был задержан в конце июня 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья. Экипаж состоял из трёх граждан России, а также пяти граждан Украины и одного гражданина Греции.

Танкер принадлежит греческой фирме, судно работало под флагом Белиза.

В октябре 2018 года сообщалось, что суд Триполи приговорил двух российских моряков с судна Temeteron к четырём годам и трём месяцам тюремного заключения. Их признали виновными в контрабанде нефтепродуктов и нелегальном пересечении государственной границы.