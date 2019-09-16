В Москве назвали улицы с наибольшим числом эвакуированных летом автомобилей

В столице назвали улицы с наибольшим количеством эвакуированных летом 2019 года автомобилей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Первое место занимает Пресненская набережная. За нарушения правил парковки оттуда на спецстоянки переместили почти 1,7 тыс. машин.

Далее следуют Кутузовский проспект (около 1,3 тыс.) и проспект Мира (1,2 тыс.).

В список также попали Ленинский, Ленинградский и Новоясеневский проспекты, Варшавское шоссе, Комсомольская площадь, 1-й Красногвардейский проезд и Новодмитровская улица.

Ранее Nation News сообщал, что россияне купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей с начала 2019 года.