В Москве назвали улицы с наибольшим числом эвакуированных летом автомобилей
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Первое место занимает Пресненская набережная. За нарушения правил парковки оттуда на спецстоянки переместили почти 1,7 тыс. машин.
Далее следуют Кутузовский проспект (около 1,3 тыс.) и проспект Мира (1,2 тыс.).
В список также попали Ленинский, Ленинградский и Новоясеневский проспекты, Варшавское шоссе, Комсомольская площадь, 1-й Красногвардейский проезд и Новодмитровская улица.
Ранее Nation News сообщал, что россияне купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей с начала 2019 года.