Спортивно-стрелковый комплекс в Алтайском крае назвали в честь Калашникова
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Он расположен в селе Шадрино.
«В этом году по решению нашего президента Владимира Путина по всей стране широко отмечается юбилей — 100-летие нашего прославленного, всемирно известного земляка Михаила Калашникова», — заявил губернатор Виктор Томенко.
По словам главы региона, конструктор провёл в крае лишь небольшую часть своей жизни, но именно здесь проходило его становление.
В новом комплексе можно проводить соревнования по стрельбе из разных видов оружия и на разных дистанциях.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что сквер в Ижевске назвали в честь Калашникова.