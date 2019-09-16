Спортивно-стрелковый комплекс в Алтайском крае назвали в честь Калашникова

Спортивно-стрелковый комплекс в Алтайском крае назвали в честь конструктора Михаила Калашникова, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Он расположен в селе Шадрино.

«В этом году по решению нашего президента Владимира Путина по всей стране широко отмечается юбилей — 100-летие нашего прославленного, всемирно известного земляка Михаила Калашникова», — заявил губернатор Виктор Томенко.

По словам главы региона, конструктор провёл в крае лишь небольшую часть своей жизни, но именно здесь проходило его становление.

В новом комплексе можно проводить соревнования по стрельбе из разных видов оружия и на разных дистанциях.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что сквер в Ижевске назвали в честь Калашникова.