На Ставрополье выросло число ДТП с участием подростков на электросамокатах

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В Ставропольском крае выросло количество ДТП с участием подростков на электросамокатах, гироскутерах, скутерах, мопедах, мотоциклах, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.
На Ставрополье выросло число ДТП с участием подростков на электросамокатах
  • РИА Новости

Несовершеннолетние выезжают на дороги и не успевают вовремя среагировать в аварийных ситуациях.

«Просим не оставлять машины в свободном доступе и следить за тем, где и с кем ваши дети проводят свой досуг», — заявил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД Евгений Синицын.

Он также напомнил, что не достигшим 16-летнего возраста подросткам запрещено управлять мотоциклами, мопедами и скутерами.

Ранее телеканал «360» сообщал, что число погибших в ДТП в Подмосковье снизилось на 18% за год.

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