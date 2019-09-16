На Ставрополье выросло число ДТП с участием подростков на электросамокатах

В Ставропольском крае выросло количество ДТП с участием подростков на электросамокатах, гироскутерах, скутерах, мопедах, мотоциклах, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

Несовершеннолетние выезжают на дороги и не успевают вовремя среагировать в аварийных ситуациях.

«Просим не оставлять машины в свободном доступе и следить за тем, где и с кем ваши дети проводят свой досуг», — заявил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД Евгений Синицын.

Он также напомнил, что не достигшим 16-летнего возраста подросткам запрещено управлять мотоциклами, мопедами и скутерами.

Ранее телеканал «360» сообщал, что число погибших в ДТП в Подмосковье снизилось на 18% за год.