В Петербурге завершилась 23-я сессия Генассамблеи UNWTO
Её участниками стали почти 2,2 тыс. представителей отрасли из 138 стран. Проведено более 16 деловых мероприятий.
Главными темами обсуждений и дебатов были пути достижения устойчивого развития сферы туризма, интеграция инноваций и глобализация отрасли.
Ассамблея прошла под председательством России.
«Россия сегодня смотрит на туризм как на важную отрасль экономики. Мы перезапускаем туризм у себя в стране с учётом самых передовых тенденций», — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
По её словам, Россия готова наращивать участие и вовлечённость в работу UNWTO по всем ключевым направлениям, поддерживать и развивать совместные проекты.
Ранее ФАН сообщало, что Марокко примет сессию Генассамблеи UNWTO в 2021 году.