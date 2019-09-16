В Петербурге завершилась 23-я сессия Генассамблеи UNWTO

В Санкт-Петербурге завершилась 23-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO).

Её участниками стали почти 2,2 тыс. представителей отрасли из 138 стран. Проведено более 16 деловых мероприятий.

Главными темами обсуждений и дебатов были пути достижения устойчивого развития сферы туризма, интеграция инноваций и глобализация отрасли.

Ассамблея прошла под председательством России.

«Россия сегодня смотрит на туризм как на важную отрасль экономики. Мы перезапускаем туризм у себя в стране с учётом самых передовых тенденций», — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По её словам, Россия готова наращивать участие и вовлечённость в работу UNWTO по всем ключевым направлениям, поддерживать и развивать совместные проекты.

Ранее ФАН сообщало, что Марокко примет сессию Генассамблеи UNWTO в 2021 году.