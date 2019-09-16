В поездах МЦД разместят более 2,5 тысяч камер видеонаблюдения

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В поездах «Иволга» на Московских центральных диаметрах (МЦД) разместят более 2,5 тыс. камер видеонаблюдения, передаёт сайт «Москва 24».
В поездах МЦД разместят более 2,5 тысяч камер видеонаблюдения
  • © Евгений Самарин / mos.ru.

В каждом вагоне установят от 8 до 11 камер. Устройства также разместят снаружи составов и в кабинах машинистов.

Видеозаписи в режиме онлайн будут передаваться на пульт управления в кабине машиниста, сообщает портал мэра и правительства.

Как заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, по запросу данные с устройств могут быть переданы в правоохранительные органы.

Ранее НСН сообщала, что проходку тоннелей Большой кольцевой линии Московского метрополитена выполнили на 72%.

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