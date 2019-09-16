Путин сократил срок осуждённой за наркотики многодетной матери

Российский президент Владимир Путин издал указ о сокращении срока лишения свободы матери пятерых детей Наталье Сапоцкой, которая была осуждена за сбыт наркотиков.

Об этом говорится в указе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Сапоцкую Наталью Александровну 1985 года рождения, осуждённую 25 августа 2017 года Рудничным районным судом города Прокопьевска Кемеровской области, сократив ей срок лишения свободы до трёх лет шести месяцев», — говорится в документе.

Как передаёт РИА Новости, благодаря указу женщина выйдет на свободу в феврале 2021 года.

Сапоцкая в 2017 году была приговорена к шести годам колонии общего режима за сбыт наркотиков под давлением гражданского мужа.

У женщины пятеро детей, других судимостей ранее не было. Она признала вину и помогала следствию.