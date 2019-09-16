В Южно-Сахалинске сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении

Южно-Сахалинский городской суд арестовал подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу... Суд удовлетворил ходатайство», — говорится в сообщении.

По информации регионального СК, подозреваемым является 51-летний ранее судимый местный житель.

По версии следствия, в ночь на 14 сентября мужчина вместе с сожительницей направлялся к магазину. Проходивший мимо 23-летний росгвардеец сделал ему замечание по поводу курения в общественном месте.

Между гражданами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс потерпевшему не менее трёх ударов ножом в брюшную область, проинформировали в ведомстве. Сотрудник Росгвардии скончался по пути в больницу.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть.

В апреле URA.RU передавало, что в Екатеринбурге вынесен приговор в отношении курсанта-лётчика, обвиняемого в убийстве сотрудника Росгвардии.