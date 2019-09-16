СК арестовал трёх фигурантов «дела о реабилитационных центрах»

Следственный комитет России арестовал трёх человек по делу о незаконном лишении свободы людей, которые находились в реабилитационных центрах в Ленинградской области.

«По ходатайству следствия в отношении троих задержанных судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвёртому подозреваемому избран домашний арест», — говорится в сообщении на сайте СК России по Ленинградской области.

Кроме того, ещё один подозреваемый был выпущен под подписку о невыезде.

По версии следователей, сотрудники частных реабилитационных центров незаконно удерживали граждан, страдающих от алкогольной и иной зависимости. Их родным сообщали о необходимости длительного содержания. За свои услуги работники взимали с родных ежемесячную плату до 100 тыс. рублей

Прокуроры возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК России.

Ранее СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян.