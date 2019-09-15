В Северной Осетии уволили врача после рекомендации мазать гипс

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В Северной Осетии из больницы в городе Моздок уволили врача-травматолога, который, находясь в нетрезвом состоянии, назначил ребёнку с переломом наносить на гипс мазь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Моздокского района Геннадия Гугиева.
В Северной Осетии уволили врача после рекомендации мазать гипс
  • © pixabay.com

«Я созванивался с главврачом больницы: этот врач уже освобождён от занимаемой должности, в понедельник будет готов приказ, и мы его разместим, чтобы люди не волновались и знали, что его уволили», — заявил Гугиев.

По его словам, в связи с произошедшим была проведена проверка.

Также глава администрации заявил, что подобному поведению врача нет оправданий.

Отмечается, что в соцсетях появилось видео с разговором родителей и нетрезвого врача в больнице Моздока, прописавшего их ребёнку с переломом наносить мазь на гипс.

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