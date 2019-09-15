СК начал проверку из-за аварийной посадки самолёта в Красноярске

Следственный комитет организовал проверку по факту аварийной посадки самолёта Як-42Д в аэропорту Красноярска из-за проблем с двигателем.

Об этом говорится в сообщении Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

«Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту аварийной посадки самолёта Як-42Д, следовавшего по маршруту Талакан — Омск — Уфа», — заявили в ведомстве.

Согласно предварительным данным СК, в ходе полёта экипаж почувствовал вибрацию, после этого загорелся датчик неисправности правого двигателя.

В связи с этим командир самолёта решил отключить неисправный двигатель и посадить воздушное судно в аэропорту Красноярска.

Самолёт, на борту которого находились 116 пассажиров и пять членов экипажа, благополучно приземлился.

Ранее в МЧС сообщили, что Як-42 сел в аэропорту Красноярска из-за технической неисправности.