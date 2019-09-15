Новый ТЦ вместо «Зимней вишни» откроют в Кемерове к 2020 году
Новый ТЦ построен за пять месяцев, сейчас в здании проводят отделочные работы.
Отмечается, что торговый центр намеренно не стали строить на старом месте, где расположен сквер в память о погибших — парк Ангелов.
«Принципиально он не на этом месте (не на месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня»), он на стороне», — цитирует РИА Новости губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва.
Ранее стало известно, что на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове открыли сквер.