Новый ТЦ вместо «Зимней вишни» откроют в Кемерове к 2020 году

Новый торговый центр, который заменит сгоревшую и демонтированную «Зимнюю вишню», построили рядом с парком Ангелов в Кемерове. Открытие ТЦ ожидается к концу 2019 года или в начале 2020-го.

Новый ТЦ построен за пять месяцев, сейчас в здании проводят отделочные работы.

Отмечается, что торговый центр намеренно не стали строить на старом месте, где расположен сквер в память о погибших — парк Ангелов.

«Принципиально он не на этом месте (не на месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня»), он на стороне», — цитирует РИА Новости губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва.

Ранее стало известно, что на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове открыли сквер.