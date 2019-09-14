В Кузбассе полиция помогла ветерану получить российское гражданство

В Кемеровской области сотрудники полиции помогли гражданке Казахстана, ветерану Великой Отечественной войны Акулине Камчуговой в кратчайшие сроки получить российский паспорт. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Акулина Камчугова в годы войны шила форму для советских солдат. Она была удостоена медали «За доблестный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны» и памятного знака «Ветеран войны 1941—1945 годов».

По данным МВД, обе дочери Камчуговой давно с семьями переехали в Россию и получили российское гражданство. Они позвали ветерана жить к себе, в Крапивинский район Кемеровской области.

После переезда родные пенсионерки помогли ей подать документы на получение российского гражданства. Женщина обратилась в управление по вопросам миграции (УВМ) ГУ МВД России по Кемеровской области.

«Сотрудники подразделения по вопросам миграции сделали все, чтобы российский паспорт ветеран Великой Отечественной войны получила как можно скорее», — сообщила Волк.

Накануне врио начальника УВМ ГУ МВД Лариса Берсенева вручила Камчуговой российский паспорт и поздравила её.

«Женщина поблагодарила сотрудников подразделения по вопросам миграции за заботу и внимание, а её дочери выразили признательность за то, что полицейские помогли воссоединиться их семье», — добавила Волк.