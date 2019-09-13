Сапёры увезли восемь снарядов времён войны со стройплощадки в Москве
- © Саид Царнаев
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«В 08:50 снаряды вывезены для утилизации военной комендатурой», — сказал собеседник.
Как указывает агентство, боеприпасы были обнаружены 12 сентября при проведении земляных работ на территории строящегося жилого комплекса.
Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщило, что в посёлке Калининградской области нашли 15 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.