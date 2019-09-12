В московском метро выпустили 400 тысяч билетов с портретом Калашникова

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В Московском метрополитене выпустили 400 тыс. проездных билетов с портретом конструктора Михаила Калашникова, сообщает ИА «Удмуртия».
В московском метро выпустили 400 тысяч билетов с портретом Калашникова
  • © пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как заявили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии, лимитированная версия посвящена 100-летию со дня рождения Калашникова.

«Билет станет своего рода сувениром для гостей и жителей Москвы и привлечёт внимание к юбилею исторической личности, прославившей Удмуртию», — заявил постпред главы республики при президенте России Михаил Хомич.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что сквер в Ижевске назвали в честь Калашникова.

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