В московском метро выпустили 400 тысяч билетов с портретом Калашникова

В Московском метрополитене выпустили 400 тыс. проездных билетов с портретом конструктора Михаила Калашникова, сообщает ИА «Удмуртия».

Как заявили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии, лимитированная версия посвящена 100-летию со дня рождения Калашникова.

«Билет станет своего рода сувениром для гостей и жителей Москвы и привлечёт внимание к юбилею исторической личности, прославившей Удмуртию», — заявил постпред главы республики при президенте России Михаил Хомич.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что сквер в Ижевске назвали в честь Калашникова.