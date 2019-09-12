В московском метро выпустили 400 тысяч билетов с портретом Калашникова
- © пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Как заявили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии, лимитированная версия посвящена 100-летию со дня рождения Калашникова.
«Билет станет своего рода сувениром для гостей и жителей Москвы и привлечёт внимание к юбилею исторической личности, прославившей Удмуртию», — заявил постпред главы республики при президенте России Михаил Хомич.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что сквер в Ижевске назвали в честь Калашникова.