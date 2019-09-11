В Кронштадте могут создать новый туристический порт
- РИА Новости
«Ведутся переговоры с портом Моби Дик на данный момент для того, чтобы создать ещё одну точку пассажирского порта. Нам позволяет глубина и позволяет инфраструктура сделать ещё одну швартовку для круизных лайнеров», — сказала она.
По её словам, это позволит дополнительно увеличить приток туристов в Кронштадт.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице впервые состоится специальная выездная программа Генеральной ассамблеи UNWTO. Мероприятия запланированы на 14 и 15 сентября.