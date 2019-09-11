В Кронштадте могут создать новый туристический порт

Короткая ссылка
В Кронштадте может появиться новый туристический порт, заявила член рабочей группы по развитию города Ксения Шойгу на 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO) в Санкт-Петербурге.
В Кронштадте могут создать новый туристический порт
  • РИА Новости

«Ведутся переговоры с портом Моби Дик на данный момент для того, чтобы создать ещё одну точку пассажирского порта. Нам позволяет глубина и позволяет инфраструктура сделать ещё одну швартовку для круизных лайнеров», — сказала она.

По её словам, это позволит дополнительно увеличить приток туристов в Кронштадт.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице впервые состоится специальная выездная программа Генеральной ассамблеи UNWTO. Мероприятия запланированы на 14 и 15 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить