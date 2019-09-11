В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ

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В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
  • РИА Новости

Как отметил Песков, в Кремле с уважением относятся ко всем премиям, но не склонны «преувеличивать значение тех или иных светских мероприятий».

«Тем более не склонны к тому, чтобы проецировать некоторые высказывания, сделанные на таких светских мероприятиях, на общее настроение», — сказал он, указав, что это было бы ошибочно.

Он рассказал, что некоторые точки зрения известны, в Кремле это всё видят и фиксируют, но было бы непрофессионально «ассоциировать это с общим настроем».

«У тех точек зрения, которые высказывали очень талантливые, уважаемые люди, добившиеся успеха в своих областях, есть очень много состоявшихся также оппонентов, которые не менее аргументированно могут разбить эти тезисы», — заключил Песков.

Дудь, выступая на премии, заявил о наличии политических проблем в России, призвав присутствующих «говорить о них, а не молчать».

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