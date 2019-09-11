В Челябинске задержали двух сбежавших из психдиспансера пациентов

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В Челябинске задержали двух пациентов, сбежавших из психдиспансера, сообщает URA.RU со ссылкой на областное ГУ МВД России.
В Челябинске задержали двух сбежавших из психдиспансера пациентов
  • РИА Новости

«После побега разыскиваемые разделились. Первого из них обнаружили волонтёры, второго — сотрудники полиции в Металлургическом районе Челябинска вечером вторника», — заявили в полиции.

Оба пациента отправлены обратно в лечебное учреждение. В диспансере они находятся на принудительном лечении. 18-летний был судим за грабёж и кражу, 29-летний — за кражу.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленобласти задержали мужчину, объявленного в межгосударственный розыск.

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