В ОСК опровергли сообщения о строительстве вертолётоносцев в Крыму

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Проект вертолётоносцев для ВМФ России пока не создан. Место для их строительства также не определено. Об этом заявил президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
В ОСК опровергли сообщения о строительстве вертолётоносцев в Крыму
  • РИА Новости

«Ничего пока не скажу, пока проекта нет. А где строить — пускай родина решает», — сказал он РИА Новости.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что первые два российских вертолётоносца якобы заложат на верфи в Крыму весной 2020 года.

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