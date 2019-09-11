В ОСК опровергли сообщения о строительстве вертолётоносцев в Крыму
Проект вертолётоносцев для ВМФ России пока не создан. Место для их строительства также не определено. Об этом заявил президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
- РИА Новости
«Ничего пока не скажу, пока проекта нет. А где строить — пускай родина решает», — сказал он РИА Новости.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что первые два российских вертолётоносца якобы заложат на верфи в Крыму весной 2020 года.
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