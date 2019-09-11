В ОСК опровергли сообщения о строительстве вертолётоносцев в Крыму

Проект вертолётоносцев для ВМФ России пока не создан. Место для их строительства также не определено. Об этом заявил президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Ничего пока не скажу, пока проекта нет. А где строить — пускай родина решает», — сказал он РИА Новости.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что первые два российских вертолётоносца якобы заложат на верфи в Крыму весной 2020 года.