Пожар уничтожил шесть жилых домов в станице Тамань

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В станице Тамань в Краснодарском крае из-за степного пожара сгорели шесть жилых домов, на территории поселения введён режим ЧС.

«Причиной стало возгорание сухой травы на ферме в районе улицы Морской Таманского сельского поселения. Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра. К настоящему моменту пожар потушен, но в результате сгорели шесть жилых построек», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы администрации Темрюкского района.

Из очага возгорания были эвакуированы 57 человек. Погибших и пострадавших нет. 

Ранее «Юга.ру» сообщило, что на центральном рынке Геленджика произошёл пожар, в результате которого пострадал один человек.

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