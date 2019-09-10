Суд заочно арестовал братьев Ананьевых по делу о растрате
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- РИА Новости
«Избрать в отношении Алексея Ананьева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — сказал судья.
Как отмечает агентство, арест вступит в силу, если Ананьева выдадут России из-за рубежа или задержат в России.
Такое же решение судом было принято и в отношении Дмитрия Ананьева.
Следователь в ходе заседания сообщил, что Ананьевы в составе организованной группы растратили имущество на сумму более 66 млрд рублей и $575 млн в пользу компании «Промсвязькапитал», конечным бенефициаром которой является Алексей Ананьев.
Ранее СК попросил заочно выдать санкцию на арест Ананьевых.
Как отмечал на заседании суда следователь, братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых объявили в международный розыск по обвинению в растрате.