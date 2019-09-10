В МИД прошло рабочее совещание о ходе подготовки форума Россия — Африка

Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов провёл в МИД очередное рабочее совещание о ходе подготовки и проведения саммита и экономического форума Россия — Африка.

Среди участников — представители Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли, фонда «Росконгресс», Российского экспортного центра и Института Африки РАН.

Они обсудили детали программы форума, участие глав государств в пленарном заседании и других мероприятиях, а также организационные вопросы.

«На полях саммита планируется подписание ряда межгосударственных и торговых соглашений, пройдёт ряд деловых мероприятий, намечено обсуждение вопросов сотрудничества в области атомных технологий, развития транспортной инфраструктуры, улучшения качества жизни на континенте, а также взаимодействия в гуманитарной и образовательной сферах», — заявил Богданов.

Саммит и форум состоятся 23—24 октября в Сочи.

Ранее доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Игорь Герасимов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил диалог между Россией и странами Африки.