В Сочи выбрали нового мэра

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Вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский выбран новым мэром Сочи в рамках голосования в городском собрании города. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на председателя счётной комиссии Ольгу Лиодт.
В Сочи выбрали нового мэра
  • РИА Новости

Отмечается, что 10 сентября в Сочи состоялись встречи кандидатов на должность мэра курортного города с конкурсной комиссией.

В финал конкурса на должность мэра прошли Копайгородский и глава одной из строительных компаний Андрей Донченко.

В результате тайного голосования кандидатура Копайгородского набрала 44 голоса, а кандидатуру Донченко никто не поддержал.

«Комиссия решила избрать Копайгородского главой города Сочи», — заявила Лиодт.

Ранее Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области.

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