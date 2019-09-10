В Сочи выбрали нового мэра
- РИА Новости
Отмечается, что 10 сентября в Сочи состоялись встречи кандидатов на должность мэра курортного города с конкурсной комиссией.
В финал конкурса на должность мэра прошли Копайгородский и глава одной из строительных компаний Андрей Донченко.
В результате тайного голосования кандидатура Копайгородского набрала 44 голоса, а кандидатуру Донченко никто не поддержал.
«Комиссия решила избрать Копайгородского главой города Сочи», — заявила Лиодт.
Ранее Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области.