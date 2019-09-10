В Сочи выбрали нового мэра

Вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский выбран новым мэром Сочи в рамках голосования в городском собрании города. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на председателя счётной комиссии Ольгу Лиодт.

РИА Новости

Отмечается, что 10 сентября в Сочи состоялись встречи кандидатов на должность мэра курортного города с конкурсной комиссией. В финал конкурса на должность мэра прошли Копайгородский и глава одной из строительных компаний Андрей Донченко. В результате тайного голосования кандидатура Копайгородского набрала 44 голоса, а кандидатуру Донченко никто не поддержал. «Комиссия решила избрать Копайгородского главой города Сочи», — заявила Лиодт. Ранее Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области.