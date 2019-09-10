В Тюмени экстренно эвакуировали жильцов пятиэтажного дома

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На Ставропольской улице в Тюмени экстренно эвакуировали жильцов пятиэтажного дома, сообщает URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.
В Тюмени экстренно эвакуировали жильцов пятиэтажного дома
  • РИА Новости

Здание признано непригодным для проживания из-за критических нарушений в конструкции.

«9 сентября была проведена встреча с жильцами, после чего им была дана возможность забрать вещи первой необходимости и покинуть дом. Большинство людей переселились к родственникам, остальные временно поселены в гостинице «Колос», — уточнили в мэрии.

Там также рассказали, что жильцам компенсируют стоимость временного найма жилья.

Кроме того, специалисты оценят оставленные квартиры, а жители получат компенсации.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Башкирии заявили о перевыполнении годового плана по переселению из аварийного жилья.

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