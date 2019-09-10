Кемеровские полицейские приняли участие в благотворительном проекте
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- РИА Новости
«Несмотря на это, мальчик намерен стать полицейским. Сотрудники главка исполнили его желание, подарив ребёнку возможность почувствовать себя стражем порядка», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В частности, мальчику рассказали о службе в ГИБДД. В музее Золотарёв примерил фуражку и форменную каску и посидел за рулём раритетного патрульного мотоцикла.
Мальчик также посетил Детско-юношеский центр безопасности дорожного движения и побывал в гостях у спецназа «Гром».
Ранее RIA56 сообщало, что школьника из Оренбургской области наградили за спасение детей при пожаре.