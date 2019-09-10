Кемеровские полицейские приняли участие в благотворительном проекте

Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области при содействии благотворительного проекта «Мечтай со мной» встретились с шестилетним Никитой Золотарёвым, который страдает от тяжёлого недуга. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

«Несмотря на это, мальчик намерен стать полицейским. Сотрудники главка исполнили его желание, подарив ребёнку возможность почувствовать себя стражем порядка», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В частности, мальчику рассказали о службе в ГИБДД. В музее Золотарёв примерил фуражку и форменную каску и посидел за рулём раритетного патрульного мотоцикла.

Мальчик также посетил Детско-юношеский центр безопасности дорожного движения и побывал в гостях у спецназа «Гром».

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