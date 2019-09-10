В ФАС прокомментировали данные о росте цен на авиабилеты

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не наблюдает «двузначных темпов роста» цен на авиабилеты по России, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
В ФАС прокомментировали данные о росте цен на авиабилеты
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Как подчеркнули в ведомстве, оно отслеживает чистый рост стоимости на конкретных внутрироссийских регулярных маршрутах в сопоставимых условиях.

«По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные Росстата «неверно интерпретированы журналистами».

Ранее газета «Известия» писала, что средняя стоимость перелёта в экономклассе с начала года выросла на 24,1%. В материале указывалось, что это самый интенсивный рост после мирового кризиса 2008 года.

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