СК проводит проверку из-за инцидента у здания Госсовета Удмуртии

Руководитель Следственного управления СК России по Удмуртии Рустам Тугушев сообщил о начале проверки из-за инцидента у здания Госсовета республики.

«По факту самосожжения человека у входа в здание Госсовета Следственным управлением СК России по Удмуртской Республике инициировано проведение процессуальной проверки», — цитирует ТАСС Тугушева.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщает ИА «Удмуртия», движение транспорта у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске перекрыто.

Отмечается, что сессию республиканского парламента из-за ЧП перенесли с 10 на 24 сентября.