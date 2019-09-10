СК проводит проверку из-за инцидента у здания Госсовета Удмуртии

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Руководитель Следственного управления СК России по Удмуртии Рустам Тугушев сообщил о начале проверки из-за инцидента у здания Госсовета республики.
СК проводит проверку из-за инцидента у здания Госсовета Удмуртии
  • РИА Новости

«По факту самосожжения человека у входа в здание Госсовета Следственным управлением СК России по Удмуртской Республике инициировано проведение процессуальной проверки», — цитирует ТАСС Тугушева.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщает ИА «Удмуртия», движение транспорта у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске перекрыто.

Отмечается, что сессию республиканского парламента из-за ЧП перенесли с 10 на 24 сентября.

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