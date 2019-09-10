СК проводит проверку из-за инцидента у здания Госсовета Удмуртии
- РИА Новости
«По факту самосожжения человека у входа в здание Госсовета Следственным управлением СК России по Удмуртской Республике инициировано проведение процессуальной проверки», — цитирует ТАСС Тугушева.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Как сообщает ИА «Удмуртия», движение транспорта у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске перекрыто.
Отмечается, что сессию республиканского парламента из-за ЧП перенесли с 10 на 24 сентября.