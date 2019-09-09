ВМФ России в 2020 году получит четыре атомные подводные лодки

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Военно-морской флот России в 2019 году получит одну атомную подводную лодку, а в 2020 году — четыре.
ВМФ России в 2020 году получит четыре атомные подводные лодки
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Мы сдадим в этом году одну атомную подлодку и четыре в следующем. Точно в соответствии с контрактом», — приводит РИА Новости слова генерального директора «Севмаша» Михаила Будниченко.

Замминистра обороны Алексей Криворучко пояснил, что в 2020 году «Севмаш» должен передать флоту атомную подлодку спецназначения «Белгород», стратегическую подлодку проекта 955А «Князь Олег» и две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Казань» и «Новосибирск».

Ранее капитан 1-го ранга запаса, член экспертного совета организации «Офицеры России» Василий Дандыкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ракетный подводный крейсер четвёртого поколения «Князь Олег».

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