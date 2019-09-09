В МВД прошло торжественное вручение паспортов гражданина России, приуроченное к 300-летию миграционной службы

Первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой вручил первые паспорта 24 подросткам в преддверии 300-летия со дня образования подразделений по вопросам миграции.

Церемония состоялась в МВД в рамках всероссийской акции «Торжественное вручение паспортов».

Горовой выразил надежду, что все ребята, получившие в этот день свой первый и основной документ, будут добропорядочными и законопослушными.

Всего на территории России в ходе акции выдано более 60 тыс. паспортов.

Ранее вице-премьер России Максим Акимов заявил, что в 2022 году в России перестанут выдавать бумажные паспорта.