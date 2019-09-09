Врио главы Курской области побеждает на выборах в регионе

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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт, выдвинутый партией «Единая Россия», набирает на выборах главы региона 81,07% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

«Все протоколы обработаны, наибольшее количество голосов — 81,07% — набирает Роман Владимирович Старовойт», — цитирует ТАСС председателя облизбиркома Галину Заику.

Отмечается, что на втором месте — представитель КПРФ Владимир Фирсов с 5,65%, на третьем набравший 5,45% Владимир Фёдоров от ЛДПР.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы Оренбургской области, кандидат от «Единой России» Денис Паслер побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, набирая 65,94% голосов.

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