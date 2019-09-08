Девять человек пострадали в аварии с автобусом в Дзержинске

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Девять человек, в том числе трое детей, пострадали при аварии с участием автобуса и легковой машины в Дзержинске в Нижегородской области, сообщили в администрации города.
Девять человек пострадали в аварии с автобусом в Дзержинске
  • РИА Новости

«Пассажирский автобус остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, когда в него сзади на большой скорости врезался автомобиль ВАЗ-2114, в котором находились водитель и четыре пассажира», — рассказал РИА Новости директор департамента информационной политики и взаимодействия со СМИ Валерий Лазарев.

По его словам, водителя и пассажира пришлось деблокировать из легкового автомобиля.

Госпитализированы четыре человека, которые находились в легковой машине, двое из них в крайне тяжёлом состоянии, отметил Лазарев.

Ранее телеканал «360» сообщил, что число погибших в ДТП в Московской области снизилось на 18% за год — до 467 человек.

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