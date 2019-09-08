Явка на выборы депутатов Мосгордумы на 15:00 составила 12,31%

Явка избирателей на выборы депутатов Мосгордумы по состоянию на 15:00 превысила 12%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«На 15:00 мск средняя явка по Москве без данных по 7 территориям пока 12,31%», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов МГД.

Выборы в столичный парламент в единый день голосования, 8 сентября, проходят в 45 одномандатных округах. При этом в трёх из них представлена экспериментальная возможность электронного голосования.

Также URA.RU сообщало о данных по явке на выборы в Свердловской области.